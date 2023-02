Minas Gerais inaugurou o maior centro de distribuição do whisky Johnnie Walker do Brasil

A Diageo, uma empresa do Reino Unido e uma das maiores fabricantes de bebidas destiladas como o whisky Johnnie Walker, o gin Tanqueray e a vodka Smirnoff, inaugurou na última quinta-feira (2) o maior centro de distribuição do país, situado em Extrema, no sul de Minas Gerais. O centro será responsável por abastecer cerca de 60% da demanda nacional.

Foto: Comunicação Diageo

“Estamos muito felizes de iniciar essa operação em Minas Gerais. Essa região é bastante estratégica para a gente, com facilidade de abastecimento e distribuição para todo o país. Além disso, estamos pensando no futuro, pois temos uma grande expectativa de crescimento para os próximos anos. Que a gente possa ter uma relação de longo prazo com Extrema e que esse se torne o grande ponto de distribuição da nossa companhia em um curto espaço de tempo”, disse o diretor de Relações Corporativas da Diageo, Eduardo Fonseca.

O novo centro de distribuição da Diageo é o segundo maior da América Latina e está gerando uma grande demanda por oportunidades de emprego na região, com a maior parte das vagas sendo ocupadas por mulheres. A unidade emprega mais de 27.700 pessoas em todo o mundo.

Minas Gerais tem se destacado como um importante centro logístico no Brasil e tem potencial para atrair mais investimentos e criar mais empregos para as cidades locais. Isso foi afirmado por Caio Moura, analista de Promoção de Investimentos da Invest Minas.

"A localização estratégica, os benefícios tributários de Minas Gerais e o apoio da prefeitura são os principais motivos que atraíram diversos empreendimentos para o município, principalmente centros de distribuição e e-commerce, mas os estabelecimentos industriais não ficam para trás", explica.

Da redação com Itatiaia.