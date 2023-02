Funcionário denuncia falta de assistência a detento morto em Minas: preso tinha larvas no pescoço

Um detento morreu no presídio Professor Jason Soares Albergaria, em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte, supostamente por falta de atendimento médico adequado. Ao falecer, o presidiário apresentava larvas no pescoço. A denúncia é de um funcionário ligado ao centro de reclusão para o jornal O Tempo.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Conforme a denúncia, o homem, que sofre com crises depressivas, teria feito uso de diversos medicamentos controlados, com o intuito de cometer autoextermínio. Ele foi socorrido por policiais penais da unidade e levado para um hospital de Belo Horizonte, onde permaneceu internado por alguns dias.

No hospital, o presidiário foi submetido a uma traqueostomia, cirurgia feita no pescoço para facilitar a chegada de ar até os pulmões. Após o procedimento, o detento retornou ao presídio, mas, no complexo, não teria recebido os devidos tratamentos médicos.

Por isso, segundo o denunciante, larvas teriam aparecido no pescoço do detento. Com a situação, o homem retirou a traqueostomia da garganta e morreu com dificuldades de respirar. "Além desse detento, outros presidiários já morreram na Jason Soares Albergaria devido à falta de trato médico", revelou em anonimato o funcionário ligado ao presídio.

Em entrevista para o jornal O Tempo, o presidente do Sindicato dos Policiais Penais de Minas Gerais (Sindpen-MG), Jean Otoni, a falta de profissionais da saúde nos complexos penitenciários mineiros é desesperador. "Atualmente, nos presídios do Estado não faltam somente policiais penais, mas também médicos, enfermeiros, psicólogos, dentre outros profissionais", queixou-se.

Para secretaria, denúncia não procede

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) garantiu que a denúncia é improcedente. "O preso W.R.S, 22 anos, morreu no último domingo (05), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Joaquim de Bicas, em consequência de uma parada cardíaca. A internação nesta UPA ocorreu, também, no domingo (05). O preso teve acompanhamento médico por mais de três meses, tendo sido internado pela primeira vez em 04/11/2022, na UPA de São Joaquim de Bicas. No dia 08/11, foi internado no Hospital Odete Valadares e, no dia 03/12, na Santa Casa de Belo Horizonte. A partir desta data até domingo (5/2), ele teve idas e vindas da Santa Casa para a Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria, onde estava preso", informou, por nota.

Ainda conforme a pasta, todo o tratamento médico recebido pelo preso está devidamente documentado, e foi remetido ao Poder Judiciário. "De acordo com informações de todos os laudos médicos e acompanhamento da equipe de saúde e da direção da unidade, não procede a informação de que este preso teria tirado a traqueostomia porque estaria com larvas", pontuou a nota.

Da redação com O Tempo