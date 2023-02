Mãe é presa suspeita de maus-tratos: 'Eu tenho vontade de te enforcar até te matar'

Uma mulher, de 22 anos, foi presa suspeita de maus-tratos contra o próprio filho, um menino de dois anos. A mãe foi detida na noite desta terça-feira (7), no bairro Santa Helena, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, após a avó paterna da criança, de 57 anos, denunciar o caso.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com a Polícia Militar, a avó relatou que na noite de segunda-feira (6) ouviu diversos gritos vindos da casa onde a suspeita mora com os dois filhos. Entre os xingamentos descritos pela solicitante e que teriam sido proferidos pela mulher estão: "Você só vem aqui para atrapalhar a minha vida, eu tenho vontade de te enforcar até te matar, e ainda falam que eu tenho que te dar carinho. Como dar carinho para um demônio como você?".

Na manhã de terça-feira (7), a denunciante convidou o neto para ir até a sua casa e percebeu que o menino havia urinado na roupa. Ela então foi dar banho na criança e se deparou com diversos hematomas pelo corpo do menino. Orientada por familiares, ela então procurou a polícia.

A PM foi ao local e abordou a suspeita que afirmou ter dado cinco palmadas no garoto depois que ele sujou o chão da casa e a cama com pasta de dentes. Ainda de acordo com a PM, ela confessou ser usuária de drogas e afirmou que não cuida do menino como deveria.

A avó da criança contou ainda aos militares que a mulher, que tem outra filha, de 10 meses, já deixou as crianças sem banho e sem comida. A suspeita cuida sozinha dos menores desde que o pai da criança foi assassinado há sete meses.

Após a abordagem, o menino foi socorrido ao Hospital Municipal de Contagem, onde a equipe médica verificou lesões de unhas na cabeça da criança. Diante das evidências, a mãe foi presa em flagrante por crime de maus-tratos e encaminhada para a Delegacia de Plantão.

