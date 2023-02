721 escolas da rede estadual passarão a oferecer ensino médio em período integral

O governo de Minas Gerais irá investir R$200 milhões para ampliar o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) nas escolas estaduais. A partir deste ano, 721 escolas em 406 municípios oferecerão o EMTI, incluindo 68 que terão, pela primeira vez, a modalidade disponível. Destas, 40 serão escolas exclusivas de EMTI Profissional. A expansão permitirá a disponibilidade de cerca de 120 mil vagas, aumentando o número de escolas oferecendo o EMTI de 591 para 721. O investimento será destinado à aquisição de laboratórios, materiais e formação de profissionais.

Imagem: Secretaria do Ensino de Minas Gerais

Das 721 escolas de ensino médio em tempo integral, 306 oferecerão pelo menos um curso técnico entre as 18 opções de formação técnica, incluindo Açúcar e Álcool, Agroecologia, Agronegócio, Agropecuária, Celulose e Papel, Desenvolvimento Cultural, Desenvolvimento de Sistemas, Eletroeletrônica, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática, Logística, Marketing, Mecânica, Química, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho e Transações Imobiliárias. Haverá uma expansão de cerca de 50% na oferta do EMTI Profissional.

Formações

Desde 2019, quando o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) foi implementado na rede estadual, cerca de 13 mil professores foram formados através de encontros presenciais e virtuais, com 440 horas de formações presenciais e 172 horas de encontros virtuais.

Para fortalecer a política pública, 12 Formações de Ações Protagonistas foram realizadas para os jovens estudantes do EMTI. Para o acompanhamento e suporte da implantação, foram dedicadas cerca de 6.000 horas aos Ciclos de Acompanhamento Formativos, 6.370 Cadernos de Formação foram distribuídos às Equipes Escolares e Laboratórios de Práticas Experimentais de Física e Biologia foram implementados em diversas escolas.

"Andréa Botelho, Coordenadora Geral de Educação Integral e Profissional da Secretaria Estadual de Educação, destaca os objetivos do programa: 'O Ensino Médio em Tempo Integral tem como foco o desenvolvimento da excelência acadêmica, buscando práticas efetivas de aprendizado, formação para a vida, fortalecer e consolidar valores e a capacidade de fazer escolhas e desenvolver competências para o século XXI onde se propõe o desenvolvimento da capacidade de enfrentar os desafios da contemporaneidade', enfatizou.

Este ano, o governo de Minas Gerais pretende investir cerca de R$ 200 milhões no programa de aquisição de laboratórios profissionais, laboratórios de prática experimental, materiais de consumo, materiais permanentes e capacitação profissional. Já iniciou o processo de identificação dos itens e equipamentos necessários para a aquisição dos laboratórios profissionais, que serão adquiridos ou atualizados em 2023 nas escolas que oferecem o programa Ensino Médio Profissional em Tempo Integral.

Vagas restantes

As inscrições para as vagas não preenchidas no Cadastro Escolar 2023 estão abertas até 10 de fevereiro no SUCEM da SEE/MG. Acesse o site cadastroescolar.educacao.mg.gov.br, preencha o formulário e escolha o tipo de ensino, nível, etapa e turno desejados. Maiores de 18 anos ou responsáveis pelo aluno menor de idade devem fazer a inscrição.

Ao escolher uma escola, o encaminhamento é imediato e o candidato tem 2 dias úteis para confirmar a matrícula presencialmente, apresentando a documentação necessária. Caso não confirme dentro do prazo, a vaga será oferecida a outro candidato.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Secretaria de Educação de Minas Gerais.