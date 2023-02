A Justiça de Minas Gerais decidirá nesta quinta-feira (9) se a Vale deverá indenizar a cidade de Brumadinho pelas perdas na arrecadação decorrentes da tragédia ocorrida na região. O julgamento foi realizado pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas. A indenização será correspondente à média da arrecadação dos últimos 12 meses antes do rompimento da barragem.

O município de Brumadinho, local do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão que causou a morte de 272 pessoas em janeiro de 2019, está requerendo na Justiça de Minas que a Vale recomponha mensalmente a compensação financeira no valor de R$ 3.700.000, enquanto o processo de reparação por danos individuais não é finalizado.

A quantia corresponde à média da arrecadação dos últimos 12 meses antes do rompimento da barragem, e a recomposição financeira é solicitada pela exploração mineral na região.

