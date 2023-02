Trem da Vale que liga Minas a Vitória retoma viagem completa na segunda (13)

O trem de passageiros da Vale que vai Belo Horizonte a Vitória, no Espírito Santo, volta a circular nos dois sentidos na próxima segunda-feira (13). A informação foi divulgada ontem (10) pela empresa.

Foto: Vale/Divulgação

Por causa de chuvas intensas que causaram deslizamentos de terra, as viagens ocorriam num trajeto parcial entre Timóteo, no Vale do Aço, e Cariacica, no Espírito Santo.

Com a retomada da circulação normal, todos os dias às 7h um trem parte de Belo Horizonte com destino a Cariacica, chegando por volta de 20h30. Da mesma forma, outro trem sai de Cariacica às 7h e termina a viagem em Belo Horizonte, às 20h30. Há também um trem adicional que faz o percurso entre Nova Era e Itabira, ambas localizadas em Minas Gerais.

O link para consulta e compra de passagens pode ser acessado aqui.

A Vale ainda informa que "os passageiros podem obter mais informações sobre reembolso ou troca de bilhetes por meio do canal de atendimentos 0800 285 7000".

Da Redação, Vinícius Oliveira