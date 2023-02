Estudante da rede pública estadual de Minas Gerais relata sua experiência ao participar da simulação da ONU em Harvard

Sophia Lima Rodrigues, de 16 anos, teve sua viagem para Harvard, nos Estados Unidos, custeada pelo Governo de Minas Gerais como parte de uma ação de fortalecimento pedagógico. A estudante, que cursa o 2º ano do ensino médio na Escola Estadual Professor Cláudio Brandão, em Belo Horizonte, participou do Harvard Model United Nations no mês de janeiro e trouxe consigo histórias de aprendizado que agora pode compartilhar com seus colegas. Sophia foi a única estudante de uma escola pública a fazer parte da delegação brasileira, que contou com mais sete estudantes e teve a duração de oito dias em Boston.

Foto: Eric Abreu/SEE-MG

“A simulação de Harvard é a maior do mundo. A experiência em si foi muito grande. Fiquei muito feliz de ter conseguido ir”, revela. “Fiquei muito feliz com os resultados. O programa foi uma experiência incrível e me ajudou a amadurecer várias ideias. Conheci pessoas de várias partes do mundo e tive a chance de debater e conhecer vivências e culturas diferentes da minha”, afirma Sophia, que representou a Eslováquia na simulação.

A Harvard Model United Nations (HMUN) é a maior e mais renomada simulação diplomática da ONU. Neste ano, cerca de 4.000 estudantes de todo o mundo participaram do evento, que aconteceu de 26 a 29 de janeiro.

A estudante teve a oportunidade de conhecer duas universidades, a Harvard e a Babson College, considerada a maior faculdade de negócios do mundo. Além disso, ela também visitou outros pontos turísticos e experimentou a cultura local. "Foi incrível e pretendo aplicar para estudar lá no futuro", projeta a estudante."

A mãe da estudante, Luciana de Cássia Lima, expressa grande orgulho e surpresa. "Nunca imaginei que a Secretaria de Educação custeasse a viagem inteira. Há vários projetos que valorizam e desenvolvem os estudantes, mas muitas pessoas nem têm conhecimento deles. Agora, minha filha tem objetivos maiores em relação aos estudos. O primeiro passo foi dado aqui e ela quer seguir carreira como diplomata e estudar em outro país", destaca a mãe.

A SEE/MG arcaram com todos os custos da viagem, incluindo passagens, transporte, documentação, hospedagem e alimentação. A iniciativa faz parte de um esforço para fortalecer a educação e as habilidades pedagógicas dos estudantes. As solicitações são rigorosamente analisadas pelo órgão central da SEE/MG e o projeto deve estar alinhado com o desenvolvimento dos estudantes e o Projeto Político Pedagógico da escola.

Sobre a Harvard Model United Nations (HMUN)

A HMUN é uma das mais prestigiadas simulações diplomáticas da Organização das Nações Unidas (ONU) e reúne estudantes de cerca de 50 países diferentes, selecionados através de um processo de seleção rigoroso, semelhante ao processo de admissão em algumas universidades internacionais. Durante o evento, os estudantes debatem questões globais em mais de 30 comitês, aprimorando habilidades como oratória, liderança e negociação.

Os estudantes brasileiros foram acompanhados por professores das instituições privadas Anglo Paulínia e Pentágono, ambas localizadas em São Paulo, que foram responsáveis por coordenar a delegação.

Da redação, Djhessica Monteiro com Agência Minas Gerais