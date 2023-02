Grave acidente entre carreta e ônibus deixa 2 mortos e feridos na BR-040

Um acidente na madrugada deste sábado (11) envolvendo um ônibus e uma carreta carregada com milho deixou dois mortos e dois feridos em estado grave, na BR-040, altura do km 98, em João Pinheiro, região Noroeste de Minas.

br 040 joao pinheiro

Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas eram passageiras do coletivo. No veículo, havia o total de 20 pessoas. O condutor da carreta e os demais envolvidos não sofreram ferimentos. As possíveis causas do acidente não foram divulgadas.

Da Redação com OTempo