Homem entra em luta corporal com um policial militar após tentar danificar pneu de viatura

Um homem foi pra porrada com um PM de Ipatinga, no Vale do Aço, nesse sábado (11). As imagens mostram o sujeito e o agente de segurança trocando socos e chutes em uma rua movimentada no bairro Bethânia. Segundo a Polícia Militar, o homem teria tentado furar os pneus da viatura.

Foto: Reprodução Internet /Vídeo

No vídeo, é possível ver o momento em que o homem e o policial militar entraram em luta corporal, na em Ipatinga. Algumas pessoas se aproximaram para segurar o homem, que acabou sendo imobilizado e algemado pelo policial militar. Com a ajuda de um dos homens presentes, o policial levou o sujeito até a viatura. Veja o vídeo:

Após tentar furar o pneu da viatura, homem briga com policial militar em Ipatinga. Pessoas que passavam pelo local ajudaram o militar a prender o homem. pic.twitter.com/wm1TmAZVvj — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) February 13, 2023

Homem que lutou com policial é preso

De acordo com a Polícia Militar, o homem tem 30 anos e foi preso por dano em viatura e agressão ao policial. Conforme o histórico do caso, a polícia teria estacionado a viatura durante visitas a estabelecimentos comerciais do local, quando o sujeito tentou furar os pneus da viatura com uma faca.

Além disso, o homem arranhou e amassou a lateral da viatura. O policial militar o abordou, e homem ainda foi pra porrada com o PM de Ipatinga. O agente de segurança apreendeu a faca usada para danificar a viatura.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido na delegacia de plantão, “onde teve a prisão em flagrante ratificada por dano qualificado. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, e um inquérito foi instaurado para completa elucidação dos fatos” (leia a nota na íntegra abaixo).

Nota da Polícia Civil na íntegra

Sobre a ocorrência registrada na manhã deste sábado (11/2) em Ipatinga, em que o suspeito, um homem de 30 anos, danificou uma viatura da Polícia Militar, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que o suspeito foi conduzido e ouvido na delegacia de plantão, onde teve a prisão em flagrante ratificada por dano qualificado. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, e um Inquérito foi instaurado para completa elucidação dos fatos.

Da Redação com BHAZ