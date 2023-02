Em Governador Valadares, bebê de 1 ano morre após incêndio em apartamento

Um bebê de 1 ano e 3 meses morreu carbonizado na manhã de hoje, segunda-feira (13), devido a um incêndio no apartamento onde ele estava, localizado no bairro São Raimundo em Governador Valadares. A criança estava sozinha no momento do incêndio e as causas ainda serão investigadas.

Foto: Corpo de Bombeiros Militar

Os bombeiros foram chamados por vizinhos que viram a fumaça saindo do apartamento. Eles conseguiram entrar na casa ao arrombar a porta, e controlaram o incêndio, que estava concentrado em um dos quartos do imóvel.

A mãe, de 26 anos, relatou aos bombeiros que saiu para levar sua filha à escola e deixou o bebê no apartamento. Quando ela retornou, o prédio já estava em chamas. Ao descobrir a morte da criança, a mulher ficou abalada e precisou ser levada para o hospital.

"O resto da casa ficou coberto de fuligem, com as paredes completamente negras, mas o incêndio propriamente dito ficou concentrado em um dos quartos", destacou o sargento Mauro Fernando de Almeida. O corpo do bebê foi encontrado entre os escombros dos imóveis. A polícia civil realizou uma perícia no local e apenas um laudo técnico poderá determinar a causa do incêndio e da morte da criança.

Da redação com o G1.