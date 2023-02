As chuvas deixaram 270 cidades em Minas em situação de emergência e calamidade

Devido às chuvas que afetam o estado, 270 cidades em Minas Gerais estão em situação de emergência e calamidade pública. De acordo com a Defesa Civil em seu relatório de terça-feira (14), há 2.219 pessoas desabrigadas e 12.534 desalojadas.

Foto: Gil Leonardi

Após as fortes chuvas de segunda-feira (13), a cidade de Formiga, localizada na região Oeste de Minas Gerais, foi afetada pelo transbordamento dos Rios Formiga e Mata Cavalo, resultando em inundações de algumas vias públicas. Diversas residências foram impactadas, deixando seis pessoas desalojadas, as quais foram encaminhadas para a casa de parentes. A Coordenadoria de Defesa Civil interditou duas casas até que nova avaliação de segurança seja realizada. Apesar dos transtornos, os serviços essenciais não sofreram interrupções.

Nesta terça-feira (14), o clima instável prevalece em Minas Gerais com a ocorrência de pancadas de chuva típicas do verão nas regiões Oeste, Sul, Centro e Sudeste do estado, resultado do forte aquecimento e da disponibilidade de umidade na atmosfera. A massa de ar quente continental, que é relativamente mais seca e estável, dificulta a formação de nuvens de chuva no Norte e Leste de Minas Gerais. As temperaturas permanecem elevadas em todo o estado, com calor de até 36°C no Jequitinhonha e norte de Minas Gerais.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Itatiaia.