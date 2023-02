O Hospital Regional de Sete Lagoas também está na lista das unidades que serão beneficiadas com os recursos para a retomada das obras.

Hospital Regional de Sete Lagoas — Foto: Ascom/PMSL

Iniciado em 2007, o projeto foi paralisado ao longo dos anos. No entanto, em 2022, o Governo de Minas priorizou a retomada dessas construções e utilizou como critério para definir os projetos a serem retomados o alto percentual de execução de obras. Assim, os recursos foram alocados para a conclusão de seis hospitais: Governador Valadares, Teófilo Otoni, Divinópolis, Sete Lagoas, Conselheiro Lafaiete e Juiz de Fora.

A unidade de Teófilo Otoni também teve a ordem de início das obras assinada em outubro de 2022, assim como a de Divinópolis. As outras unidades ainda estão em fase de licitação. A previsão de entrega de cada construção é de até dois anos após a assinatura da ordem de início.

O médico Fábio Baccheretti, secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, ressalta que o Governo de Minas está empenhado não apenas em reduzir os vazios assistenciais, mas também em aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS-MG).

“Por isso, a entrega desses hospitais regionais será uma importante conquista para a saúde pública em Minas e, certamente, representará um grande legado para a população daquelas regiões", afirma.

A implantação dos seis hospitais resultará na adição de 1.451 novos leitos no estado, distribuídos de acordo com as necessidades assistenciais de cada região, incluindo leitos gerais, UTI adulto, UTI pediátrica, isolados, coronarianos e semi-intensivos. Estima-se que mais de 6,7 milhões de pessoas serão beneficiadas.

Fonte de recursos

Os recursos para a conclusão das obras dos seis hospitais regionais são provenientes do Acordo Judicial feito pelo Governo de Minas com a mineradora Vale, com a mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Ministério Público e outros órgãos após a tragédia em Brumadinho. O investimento total estimado é de cerca de R$985 milhões. Além disso, o Hospital Regional de Governador Valadares receberá recursos do acordo firmado com a Samarco em decorrência do desastre ambiental ocorrido em Mariana em 2015.

Da redação, Djhessica Monteiro com Agência Minas.