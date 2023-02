Carnaval em MG terá pancadas de chuva e tempo instável; veja previsão

Quem está empolgado para curtir a folia do Carnaval 2023, em Belo Horizonte, e em outras cidades do estado deve se preparar para pancadas de chuva e tempo instável. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) válida para os dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Na capital mineira e região metropolitana a previsão é de muita chuva, principalmente à tarde e à noite, em todos os dias de Carnaval. Para o estado, a tendência é de chuva com exceção das regiões Norte e Leste .

Mesmo com chuva, as temperaturas seguem elevadas e deve fazer calor na casa dos 31°C, em Belo Horizonte, e 33°C na região metropolitana, segundo previsão do Inmet.

O Instituto divulga, diariamente, alertas meteorológicos com a previsão do tempo para cada região e cidade de Minas Gerais. Os avisos são divulgados no Portal do Inmet: https://portal.inmet.gov.br .

Veja abaixo a previsão completa para os dias de folia.

Previsão para o dia: 18/02

Minas Gerais: Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Noroeste, Central Mineira e Metropolitana. Demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura: Estável. Máxima: 37ºC / Estável. Mínima: 16°C.

Previsão para o dia: 19/02

Minas Gerais: Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Noroeste, Central Mineira e Metropolitana. Demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura: Estável. Máxima: 36ºC / Estável. Mínima: 14°C.

Previsão para o dia: 20/02

Minas Gerais: Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Noroeste, Central Mineira e Metropolitana. Demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura: Estável. Máxima: 37ºC / Estável. Mínima: 14°C.

Previsão para o dia: 21/02

Minas Gerais: Céu nublado com pancas de chuva e trovoadas isoladas no Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Noroeste, Central Mineira e Metropolitana. Demais regiões, céu parcialmente nublado. Temperatura: Estável. Máxima: 38ºC / Estável. Mínima: 15°C.

Com Itatiaia