Multa de R$ 3 milhões é aplicada por desmatamento em municípios do Sul de Minas

A operação Alerta Mapbiomas, conduzida pelas equipes de fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), combateu a supressão vegetal irregular em 13 municípios mineiros nos meses de janeiro e fevereiro. Durante a ação, 17 imóveis rurais foram fiscalizados e multados em um total de R$ 3 milhões.

Foto: Semad / Divulgação

O combate ao desmatamento ilegal foi uma iniciativa extraordinária da Superintendência Regional de Meio Ambiente Sul de Minas (Supram Sul), uma vez que não estava prevista no Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2023. Os alertas de desmatamento do MapBiomas, uma rede colaborativa de monitoramento composta por organizações não governamentais, universidades e startups de tecnologia, foram utilizados como base para a ação.

A fiscalização realizada pelas equipes da Semad, por meio da operação Alerta Mapbiomas, constatou supressão irregular de vegetação em 133 hectares distribuídos entre 13 municípios do Sul de Minas. As cidades alvos da fiscalização foram: Cruzília, Machado, São Gonçalo do Sapucaí, Cordislândia, Elói Mendes, Três Corações, Campanha, Cambuquira, Candeias, Aguanil, Cristais, Nazareno e Itumirim. As condutas irregulares, incluindo a retirada irregular de vegetação nativa, especialmente de formações florestais do bioma Mata Atlântica, resultaram na aplicação de multas ambientais no valor total de R$ 3 milhões.

De acordo com Elias Venâncio Chagas, diretor de Fiscalização da Supram Sul de Minas, as principais irregularidades observadas foram a retirada irregular de vegetação nativa e o uso da área desmatada para cultivo de café, cereais e pastagem, o que impede a regeneração natural.

Irregularidades

Durante a operação Alerta Mapbiomas, foram constatadas diversas irregularidades que configuram infrações administrativas. Uma delas foi a retirada de material lenhoso, como lenha ou madeira, o que resultou em vantagem econômica para os autuados. Além disso, um dos imóveis rurais fiscalizados exercia atividades agrícolas em uma área que exigia licenciamento ambiental.

Diante dessas constatações, foram aplicadas multas simples e todas as sanções administrativas previstas na legislação ambiental. Marina Dias, diretora de Estratégia em Fiscalização da Semad, destaca que as ações de fiscalização visam manter a cobertura vegetal nativa de Minas Gerais e garantir a preservação do ecossistema ecologicamente equilibrado, independentemente de estarem previstas ou não no PAF 2023.

Metodologia

Desde 2019, as equipes do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) utilizam os dados de alertas gerados pela plataforma MapBiomas de forma complementar às informações do Estado, que são obtidas através do Monitoramento Contínuo da Cobertura Vegetal por imagens de satélite.

A fiscalização ambiental é uma importante ferramenta para combater o desmatamento ilegal em Minas Gerais e é realizada em conjunto pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e pela Polícia Militar do Meio Ambiente.

Da redação com Agência Minas Gerais.