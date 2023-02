Inquérito investiga motivo de nível de emergência em barragem em Brumadinho

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) abriu um inquérito civil para investigar o motivo pelo qual uma barragem em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, perdeu sua estabilidade e atingiu o nível 1 de emergência.

Foto: MPMG/Divulgação

A barragem de rejeitos é de responsabilidade da empresa Mineração Morro do Ipê S.A, que se comprometeu a descaracterizá-la o mais rápido possível, de acordo com o Termo de Compromisso que assinou com o Ministério Público em 2022. A empresa deve drenar a barragem e replantar a vegetação no local para garantir a segurança da região.

No nível 1 de emergência, não é necessário evacuar os moradores das áreas de risco nem acionar os sistemas de sirenes. No entanto, o alerta é acionado para indicar que a estrutura pode estar enfrentando uma situação adversa, o que será investigado pelo inquérito.

Os promotores de justiça responsáveis pelo caso afirmaram que o Ministério Público continuará monitorando as condições de segurança das barragens da empresa e tomará todas as medidas necessárias para garantir a segurança da região.

Da redação com O Tempo.