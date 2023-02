Operação especial de Carnaval na BR-040 pela Via 040

A partir de sexta-feira, 17 de fevereiro, a Via 040 dará início à operação especial para o período de Carnaval. Cerca de 500 mil veículos são esperados para os cinco dias de festividades, resultando em um aumento de aproximadamente 25% no tráfego em comparação aos dias normais. Para assegurar a fluidez do trânsito e a segurança dos motoristas, a concessionária reforçará as equipes e os equipamentos na pista, sem realizar interdições para obras nos horários de tráfego mais intenso. As equipes se revezarão em escalas de 24 horas por dia para minimizar os impactos do aumento do fluxo de veículos.

Foto: Via 040/Divulgação

Para evitar problemas durante a viagem, a Via 040 recomenda que os motoristas façam a manutenção preventiva dos veículos, verificando as condições dos pneus, lanternas, palhetas do limpador, limpeza e condições do para-brisa. Em épocas de chuva, é importante redobrar a atenção na condução, reduzindo a velocidade e mantendo distância dos outros veículos, além de utilizar o ar-condicionado no modo desembaçador antes que os vidros prejudiquem a visibilidade.

Para facilitar a passagem nas praças de pedágio, é possível utilizar os tags fornecidos por empresas credenciadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, além de dinheiro e vale-pedágio. A lista de empresas credenciadas está disponível no site da concessionária. Para verificar as condições de tráfego, os motoristas podem acompanhar as informações pelo Twitter da Via 040 ou pelo seu site.

Caso necessitem de auxílio na rodovia e não saibam a sua localização exata, os usuários podem procurar uma placa de sinalização próxima e verificar o adesivo com um número de identificação no verso. Esse número deve ser informado ao atendimento gratuito 0800-040-0040, no qual as equipes poderão obter informações como quilômetro, sentido da pista, localização geográfica, entre outras.

A operação especial de Carnaval da Via 040 oferece os seguintes serviços:

18 painéis eletrônicos de mensagens para informar em tempo real as condições da pista e do tráfego, bem como o tempo estimado de viagem entre as cidades dos trechos de maior movimento.

21 postos de atendimento entre Brasília (DF) e Juiz de Fora (MG), com estacionamento, banheiros, fraldários, água e área de descanso.

23 veículos de inspeção com profissionais preparados para auxiliar os usuários em diversas situações, circulando pelo trecho sob concessão 24 horas por dia.

28 ambulâncias para resgate e socorro médico.

30 guinchos para remoção de veículos leves e pesados.

Viaturas de resgate de animais e combate a incêndios.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte:Imprensa Via 040