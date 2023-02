Rodovida: A PRF realizará uma operação nas rodovias de Minas Gerais

Nos blocos de rua, a folia é intensa, enquanto nas rodovias os motoristas precisam ficar em alerta.

Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará a Operação Rodovida Carnaval 2023, que terá início às 00h01 do dia 17 de fevereiro (sexta-feira) e término às 23h59 do dia 22 de fevereiro (quarta-feira). A operação tem como foco a diminuição de acidentes e o reforço do efetivo em locais estratégicos, mobilizando ações em todas as regiões do estado.

Com um efetivo de 800 policiais da PRF em Minas Gerais, a fiscalização contará ainda com o reforço de 12 agentes vindos de Brasília (DF), além do apoio de um helicóptero na configuração policial. As ações da PRF estarão concentradas na prevenção de acidentes, na resposta rápida para garantir fluidez ao trânsito e no combate às infrações de trânsito, especialmente às condutas geradoras de acidentes, como as ultrapassagens proibidas, o excesso de velocidade, dirigir sob influência de álcool, transitar pelo acostamento, dentre outras.

Durante o feriado de carnaval, haverá ênfase no combate à embriaguez ao volante com o uso de etilômetros tradicionais e passivos, uma vez que é comum o aumento do consumo de álcool. Dirigir sob influência de álcool é uma infração gravíssima, punida com suspensão do direito de dirigir por doze meses e multa de R$2.934,70. A multa e a apreensão da CNH também serão aplicadas ao condutor que se recusar a fazer o teste no etilômetro.

Para melhorar a fluidez e a segurança nas rodovias federais durante o feriado prolongado, haverá restrições de tráfego para alguns veículos de carga em determinados dias e horários nas rodovias de pista simples. Não poderão transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET), ou Autorização Específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites:

2,6 metros de largura / 4,4 metros de altura / 19,8 metros de / comprimento / 57 toneladas de PBTC

Confira abaixo os dias e horários das restrições:

17/02 - sexta-feira das 15h às 22h

18/02 - sábado das 06h às 12h

22/02 - quarta-feira das 06h às 12h

Obs: O motorista que descumprir a determinação será multado em R$130,16 (infração média), receberá 4 pontos na CNH e terá o veículo retido.

Dica importante - Antes de pegar a estrada, consulte as informações atualizadas sobre as interdições de rodovias no twitter oficial do orgão @prf_mg.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Gov.Br