Um garoto de nove anos foi agredido por colegas após perder um gol

Nesta quinta-feira (16 de fevereiro), um garoto de nove anos foi agredido até ficar inconsciente em uma escola municipal no bairro Vale do Jatobá, localizado na região do Barreiro em Belo Horizonte. Segundo informações da Polícia Militar, o padrasto da criança compareceu ao batalhão para relatar que o menino contou ter sido agredido após perder um gol enquanto jogava bola com seus colegas.

Foto: Divulgação

Conforme consta no boletim de ocorrência, os demais estudantes presentes na partida decidiram "cobrar" o garoto pelo suposto erro, agredindo-o em seguida. Como consequência, o menino desmaiou, sendo carregado para o vestiário pelos colegas na tentativa de despertá-lo. Ao ser informada do episódio, a direção da Escola Municipal Solar Rubi contatou os pais da criança, que imediatamente levaram o filho até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Barreiro para receber atendimento médico.

A mãe da criança o levou para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Barreiro, onde ele começou a vomitar. Devido à gravidade do seu estado de saúde, ele foi transferido para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, no bairro Santa Efigênia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele foi diagnosticado com uma fratura na cabeça e sangramento interno, sendo que permaneceu internado para acompanhamento.

A ocorrência foi repassada à Polícia Civil para investigações. A Secretaria Municipal de Educação informou que está acompanhando o caso e que a família está sendo orientada. Além disso, a direção da escola está em diálogo constante com os estudantes sobre os desafios da internet e a importância de evitar "brincadeiras" violentas. A prefeitura também monitora todas as instituições municipais e realiza projetos pedagógicos entre alunos e professores para a melhoria da convivência e a segurança nas escolas. Há também a Gerência do Clima Escolar e o Plano de Convivência Escolar, que visam abordar preventivamente e tratar situações de violência.

Da redação com O Tempo.