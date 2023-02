Vigilância Sanitária de Minas dá orientações sobre interdição da venda de pomadas para cabelos

A Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais emitiu um comunicado na última quinta-feira (16/2) informando sobre a interdição cautelar de todas as pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos, de todas as marcas e fabricantes. A medida foi tomada em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Resolução-RE nº 475 de 09/02/2023 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após relatos de efeitos adversos e indesejáveis provocados pelo uso desses produtos.

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Essa medida é preventiva e permanecerá em vigor até que as investigações sejam concluídas pela Anvisa. Durante esse período, nenhum lote desses produtos cosméticos pode ser comercializado ou exposto em salões, lojas ou comércios em geral, e o consumidor que o possua em casa não deve utilizá-lo.

A coordenadora de Cosméticos e Saneantes da Diretoria de Vigilância de Medicamentos e Congêneres da Superintendência de Vigilância Sanitária de Minas Gerais, Renata Stehling Reis, ressalta que durante o período de calor, principalmente durante o recesso de Carnaval, os produtos podem escorrer e atingir os olhos, causando cegueira temporária, ardência, lacrimejamento, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça. Por isso, os consumidores e profissionais de beleza não devem utilizar esses produtos, mesmo aqueles que já foram adquiridos anteriormente.

Caso ocorra algum desses sintomas, os usuários devem procurar a unidade de saúde mais próxima imediatamente e notificar o caso à Anvisa por meio deste link ou desta página.

Fique atento

Consumidor

Se possui este produto cosmético não utilize

Não compre estes produtos

Se fez uso recente, lave os cabelos com cuidado, sempre lembrando de inclinar a cabeça para trás, para que o produto não entre em contato com os olhos.

Em caso de contato acidental com os olhos, lave imediatamente com água em abundância

Em caso de qualquer efeito indesejado, procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo de você

Em caso de efeito indesejado, notifique o caso à Anvisa por meio do endereço https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/368782?lang=pt-BR ou https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/cosmeticos/pomadas

Profissionais, salões e comércio em geral

Não utilizem esses produtos em nenhum cliente

Não comercialize esses produtos enquanto a medida estiver em vigor

Não existe determinação de recolhimento no momento, mas o produto deve ficar separado e não deve ser exposto ao consumidor ou uso

Em caso de efeito indesejado, notifique o caso à Anvisa por meio do deste endereço

Mais orientações para os usuários e profissionais de beleza, além das diretrizes para os profissionais de saúde e para os fiscais das vigilâncias sanitárias locais, podem ser obtidos neste endereço.

Profissionais de saúde

Ao realizar atendimento de pacientes com quaisquer efeitos indesejáveis à saúde supostamente relacionados com o uso de produtos para trançar/modelar os cabelos ou de outros produtos cosméticos, notifique o caso à Anvisa por meio do endereço https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/368782?lang=pt-BRou https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/cosmeticos/pomadas

Fiscais das vigilâncias sanitárias

Os produtos interditados não podem ser distribuídos, comercializados ou expostos para a venda em nenhum tipo de estabelecimento

Os produtos interditados devem ser segregados e não devem ser exposto à venda ou consumo

As vigilâncias sanitárias locais devem adotar as medidas necessárias para que estes produtos não circulem

Confira aqui as ações de fiscalização da Anvisa e o significado de cada medida.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Agência Minas Gerais.