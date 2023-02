Minas Gerais disponibilizará serviço gratuito de bloqueio de celular em caso de furto ou roubo no Carnaval

Os foliões que tiverem o celular furtado ou roubado no Carnaval 2023 em Minas Gerais poderão contar com um serviço gratuito para bloquear os dispositivos. A Central Bloqueio de Celulares do Estado de Minas Gerais (Cbloc) foi criada em julho de 2018 e tem como objetivo a redução dos crimes através da diminuição do valor de mercado destes produtos.

Foto: Pixabay

A iniciativa visa facilitar o processo de bloqueio dos celulares por parte das vítimas e ajudar em uma possível recuperação dos aparelhos.

Para acessar o sistema e fazer o bloqueio, a vítima só precisa ter em mãos o número da linha, não precisa do IMEI (identificação internacional do equipamento móvel), o Registro de Eventos de Defesa Social (Reds) e alguns dados pessoais.

O sistema on-line está disponível no site oficial da Secretária de Estado de Segurança Pública (Sejusp) e também na página do Cbloc.

Na última edição oficial do Carnaval em 2020, foram registrados 604 roubos e 2.032 furtos de celular em todo o Estado.

Da Redação com Itatiaia