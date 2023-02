DEU RUIM: folião faz tornozeleira eletrônica falsa, se fantasia de preso e é preso pela PM carregando drogas

Um homem fantasiado de preso, com roupas do sistema prisional e uma tornozeleira eletrônica falsa, foi preso pela Polícia Militar na Estação do Move, em Santa Luzia, quando seguia para o carnaval de Belo Horizonte. Com ele, os policiais encontraram 15 pinos de cocaína e 14 buchas de maconha.

Foto: Reprodução Internet

A fantasia de presidiário, que incluía uma tornozeleira eletrônica feita com fita isolante, chamou atenção dos militares da 71ª Companhia, do 35º Batalhão da PM. Ele foi visto na Estação Ubajara, na Avenida Brasília, em Santa Luzia, quando embarcava para o centro da capital mineira.

“Ele estava com uma tornozeleira feita por ele mesmo na perna esquerda, fantasiado com roupas que ele fez do sistema prisional. Fizemos a abordagem e verificamos que na bolsa ele carregava 14 buchas de maconha e 15 pinos de cocaína”, conta um dos militares que fez a abordagem.

Segundo os militares, o preso fantasiado e um parceiro estavam a caminho do centro de BH, onde participariam da festa do Carnaval e venderiam drogas.

Os dois detidos foram conduzidos para a delegacia de Santa Luzia.

Da Redação com Itatiaia