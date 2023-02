Para profissional: foliões usam o ar-condicionado de banco para driblar o calor em BH

É como dizem por aqui em Belo Horizonte: BH não é para amadores. Alguns dos foliões que foram para as ruas, neste domingo (19/2), curtir o carnaval na capital mineira, fizeram uma parada inusitada entre um bloco e outro. O intervalo para refrescar-se foi em uma das agências do Banco do Brasil, para aproveitar o ar condicionado.

Foto: Reprodução Internet

No twitter, o perfil identificado como “BH é Meu país”, compartilhou o momento em que os carnavalescos foram flagrados descansando no chão do espaço mais fresco. Com isso, nos comentários da publicação, os usuários supõem o cheiro que ficou no banco e compartilham outros recursos usados.

“E os que foram no shopping cidade pra usar o banheiro? Era gente deitada no chão do shopping”, contou uma pessoa.

Outras menções sugerem que o Banco do Brasil faça parceria com o carnaval belo-horizontino e patrocine o evento no próximo ano. Tiveram também os que se arrependeram de não ter tido a mesma ideia.

Veja o vídeo:

Enquanto descansam, vai um ar-condicionado? Foliões aproveitam intervalo para dar um resfriada no interior de uma agência do Banco do Brasil em BH pic.twitter.com/B1bAKVMG1u — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) February 20, 2023

Neste segundo dia de folia na capital mineira, a previsão do tempo indicava, no início do dia, que a temperatura máxima estimada seria de 30 °C e o céu parcialmente nublado com pancadas de chuva. No entanto, não foi bem assim, apesar das ameaças de chuva, o sol esteve presente e o clima ficou bastante abafado, principalmente no meio das aglomerações.

Da Redação com EM