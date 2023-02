Homem mata o pai e o irmão a machadadas e é preso pela Polícia Militar em Minas

Um homem foi preso, acusado de matar o pai e o irmão, na comunidade rural de Três Barras, em Serro (MG), município que fica a 97 km de Guanhães. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem fugiu e ficou escondido com um celular em um matagal próximo da localidade. Ele foi preso depois de horas de negociação. O crime aconteceu no último sábado (18).

Foto: Reprodução Internet

De acordo com a PM, o homem matou primeiro o pai, com golpes de machado, e em seguida entrou em confronto com o irmão, que o atingiu com um facão. Mesmo ferido, o suspeito também matou o irmão a machadadas e fugiu.

A PM informou que o fato causou muita comoção e intensa sensação de insegurança na comunidade. Por isso, uma grande operação foi montada para capturar o suspeito.

Os militares encontraram o suspeito do duplo homicídio após receberem informação de que ele estava escondido nas proximidades do local do crime, com o telefone celular da mãe.

Com isso, os policiais fizeram contato telefônico e, após horas de negociações, ele se entregou e foi preso.

Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Da Redação com DRD