Mulher esconde pedras de crack em bolsa de filho no interior de Minas

Uma mulher de 25 anos foi presa durante uma abordagem policial a um ônibus de passageiros que seguia de Governador Valadares a Aimorés, no Vale do Rio Doce, na terça-feira (21). Segundo a Polícia Militar, durante a conversa com passageiros, foi percebido que a mulher demonstrou certo nervosismo, o que gerou suspeita por parte da equipe.

Foto: Polícia Militar / Reprodução

Após a suspeita, foi feita busca nas bagagens que a mulher, o marido e dois filhos, de 3 e 5 anos, transportavam. Na bolsa de uma das crianças, com o desenho do Superman, a polícia encontrou uma sacola com seis pedras de crack.

De acordo com a equipe policial, as pedras, após fracionadas, renderiam de 150 a 200 porções para a venda da droga. A mulher foi presa e encaminhada para a delegacia após assumir a posse da droga. Ela relatou que ia receber R$ 100 para entregar a "encomenda" na cidade de Itueta.

Como não ficou comprovada a participação do marido dela no crime, ele foi liberado e ficou com a guarda das crianças.

Com O Tempo