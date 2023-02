Servidores estaduais têm acesso a serviço de atedimento psicológico gratuito

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) em parceria com a Faculdade Faminas-MG e por meio da Diretoria Central de Saúde Ocupacional (DCSO), está oferecendo atendimento psicológico gratuito para servidores de Minas Gerais. O Programa de Parcerias para Psicoterapia (Par-Psi) tem como objetivo fornecer tratamento e acompanhamento psicoterapêutico para todos os interessados em cuidar da saúde mental.

O atendimento gratuito está disponível para todos os servidores do Estado e pode durar de seis meses a um ano, conforme necessário. As sessões são individuais e periódicas, realizadas por estagiários do curso de Psicologia da Faminas-MG com supervisão de profissionais habilitados. Em Belo Horizonte as sessões podem ser realizadas de forma presencial na faculdade ou on-line. Nas outras cidades de Minas, as sessões são realizadas apenas on-line.

A diretora Central de Saúde Ocupacional da Seplag-MG, Marcela Mattar de Sá, enfatiza a importância do cuidado com a saúde mental: “Cuidar da saúde mental é essencial e o programa busca facilitar o acesso do servidor a um serviço que, muitas vezes, é caro e indisponível em sua região. O atendimento não possui qualquer vínculo com a área de perícia médica. É uma iniciativa voltada inteiramente para o bem-estar e para a saúde dos servidores, com garantia total do sigilo”.

Os servidores interessados no atendimento psicológico gratuito podem enviar e-mail para scpmso@planejamento.mg.gov.br com seu nome, telefone de contato e Masp e aguardar as orientações para a realizar as sessões.

Da Redação com Agência Minas