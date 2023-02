Número de mortes em estradas de Minas delegadas pela PM durante o Carnaval tem queda de 42%

Enquanto isso, houve um aumento de 95% no número de prisões por embriaguez ao volante em comparação com o último Carnaval, em 2020.

Foto: Divulgação

Durante o Carnaval de 2023, as estradas estaduais e federais de Minas Gerais, sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), registraram uma queda significativa no número de acidentes com vítimas em comparação ao último Carnaval em 2020. De acordo com os dados divulgados pela PMRv, houve 142 acidentes de trânsito envolvendo vítimas e 14 mortes nas vias, representando uma redução de 28% em acidentes e 42% em mortes em relação ao último Carnaval.

Embora a redução de vítimas tenha sido atribuída ao aumento das prisões e apreensões relacionadas a embriaguez ao volante e tráfico de drogas, o número desses incidentes aumentou significativamente em relação ao último Carnaval. Durante a operação, foram realizadas 1.220 prisões por embriaguez ao volante, um aumento de 95% em relação a 2020, e 14 pessoas foram presas por tráfico de drogas, enquanto 224 foram flagradas em posse de entorpecentes, representando um aumento de 133% e 398%, respectivamente.

O Coronel Fábio Almeida, comandante do policiamento rodoviário, atribuiu a redução das vítimas ao trabalho das equipes nas estradas e nas ações de segurança nos blocos carnavalescos em Belo Horizonte e no interior de Minas Gerais. Cerca de 1500 veículos foram removidos das estradas por estarem em péssimas condições de uso, contribuindo para a melhoria da segurança nas estradas e redução de acidentes.

Ao todo, a operação abrangeu cerca de 30 mil km de estradas em Minas Gerais e contou com todo o efetivo de policiais militares rodoviários.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: O Tempo.