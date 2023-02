A concessão da rodovia MG-424, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, resultará na criação de mais de 230 vagas de trabalho diretas

A operação da concessionária Vetor Norte iniciará em um prazo de 90 dias contados a partir da data de assinatura do contrato.

MG 424 - Foto: Arquivo/Seinfra

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) do Governo de Minas publicou no Diário Oficial do Estado a assinatura do contrato de concessão da rodovia MG-424 na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), com a expectativa de que a empresa Vetor Norte Concessionária assuma a operação da rodovia em até 90 dias. A concessão abrange um segmento de 51 quilômetros de extensão, da rodovia MG-010 em Vespasiano até a entrada de Sete Lagoas, incluindo os municípios de São José da Lapa, Pedro Leopoldo, Confins, Matozinhos e Prudente de Morais.

O contrato de 30 anos prevê diversas intervenções, incluindo a construção do contorno de Matozinhos e Prudente de Morais, a duplicação de 12,7 quilômetros de rodovia, a construção de 29,6 quilômetros de faixas adicionais, 10,2 quilômetros de acostamento, 19 melhorias de acessos, duas passarelas, 25 rotatórias alongadas, seis trevos completos e 32 paradas de ônibus. A expectativa é que todas as obras sejam concluídas em até seis anos, gerando mais de 230 empregos diretos.

Os trabalhos iniciais incluem a manutenção das pistas e melhorias no segmento rodoviário e devem ser concluídos em nove meses, antes da autorização para a cobrança de pedágio. O contrato, com um valor estimado de R$ 672 milhões em obras e melhorias, trará benefícios para as cidades afetadas pelo intenso tráfego de carretas e veículos pesados na região.

Além disso, o contrato prevê a implementação do Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU), que funcionará 24 horas por dia, fornecendo serviços de atendimento médico de emergência, socorro mecânico, combate a incêndios, apreensão de animais na faixa de domínio e um sistema para registro de reclamações e sugestões.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Agência Minas Gerais.