O horizonte do Centro de BH foi tomado por fumaça no fim da manhã desta sexta-feira (24), por causa de um incêndio no prédio do antigo Othon Palace, na avenida Afonso Pena. O Corpo de Bombeiros atua no local e controla o incêndio, além de avaliar as instalações afetadas.

Foto: CBMMG/Divulgação

Conforme informações dos bombeiros, um incêndio em uma fiação se estendeu deu do 3º ao 19º andar do edifício, após os fios em chamas alastrarem o fogo pela tubulação interna. Ao todo, o prédio tem 27 andares, e houve danos materiais no 17º e no 18º.

Ainda de acordo com a corporação, um funcionário que manuseava um gerador de energia sofreu uma descarga elétrica, apresentando queimaduras de 2° grau na região das costas. O homem de 41 anos foi encaminhado ao Hospital João XXIII para atendimento médico.

Já segundo o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo (sem partido), os proprietários do edifício informaram que, durante a manutenção de um dos geradores a diesel no terceiro andar, houve uma explosão. A fumaça estaria vindo do diesel, que está sendo queimado.

Em nota, o grupo Alfa Imobiliária corrobora o que foi dito por Azevedo. A fumaça observada nos vídeos não é no edifício, mas trata-se de um “incidente ocorrido durante a troca de um gerador de energia por um modelo mais moderno”.

O novo aparelho será usado para alimentar o ar-condicionado do edifício. O antigo equipamento, movido à diesel, sofreu uma explosão, resultando na fumaça. Veja o vídeo:

Prédio do Othon Palace pega fogo no centro de Belo Horizonte. Incêndio atingiu diversos andares do prédio e fumaça tomou conta do centro da capital. pic.twitter.com/Za8rJ4fSqL — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) February 25, 2023

Da Redação com BHAZ