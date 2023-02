Polícia confirma morte de estudante da UFMG que estava desaparecido em BH, após exames do IML

A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou, nessa sexta-feira (24), a morte do estudante Samuel Alvarenga Guimarães Carvalho. A corporação encontrou o corpo do jovem, que estudava geografia na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), no último dia 10.

Foto: Reprodução Internet/Arquivo Pessoal

Samuel tinha 30 anos e desapareceu no final de janeiro após sair para tomar café. Segundo nota, a PCMG confirmou a identidade após exames no IML (Instituto Médico Legal) e segue com as investigações para elucidar a motivação e as circunstâncias da morte.

Á reportagem, pouco após o sumiço, a prima de Samuel, Amanda Guimarães, disse que ele saiu de casa no Centro de BH, na manhã do dia 25 de janeiro. O estudante informou à mãe que sairia para tomar um café e deixou a casa apenas com a roupa do corpo (camiseta, bermuda e chinelo) e o cartão que usaria para pagar a refeição.

De acordo com a família, a missa de 30 dias da morte será hoje (25), às 18h, na Igreja São José, no centro de BH.

Morte de estudante da Comunicação



No início de fevereiro, a Polícia Civil confirmou a morte de Leonardo Prado Moreno, estudante da UFMG. O jovem de 22 anos estava desaparecido desde a antevéspera de Natal, em São José dos Campos (SP), cidade de sua família. O corpo foi achado quase um mês depois.

Após grande mobilização nas redes sociais e um trabalho investigativo, a polícia encontrou um corpo em estado avançado de decomposição em um parque da cidade. Desse modo, com exames periciais, foi possível comprovar a identidade de Leonardo.

Da Redação com BHAZ