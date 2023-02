Ônibus usa área de escape do Anel Roviário de BH após perder os freios

Um ônibus com 41 passageiros perdeu os freios e para diminuir a velocidade utilizou a área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (27), no sentido Vitória. Não houve vítimas no incidente e um reboque foi enviado ao local para retirar o veículo.

Foto: Anderson Porto/Itatiaia/Reprodução

A área de escape foi construída no km 541, na pista sentido Vitória, logo após a "descida do Betânia", num trecho de aproximadamente 400 metros entre a BR-040 e o trevo do Betânia, a poucos metros do acesso ao bairro Buritis.

O objetivo da área é justamente a prevenção de acidentes graves, especialmente aqueles que envolvam caminhões e carretas com problemas nos freios ao chegar da BR-040. Desde que a área entrou em operação, tem sido utilizada várias vezes principalmente por carretas.

Da Redação com Rádio Itatiaia.