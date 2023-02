Tragédia na Grande BH: Ciclista perde uma das pernas após ser atropelado por caminhão

O acidente ocorreu no sentido Pedro Leopoldo da MG-424, nas proximidades da saída 14B, em Confins.

Os bombeiros conduziram o jovem no helicóptero Arcanjo até o hospital João XXIII em Belo Horizonte — Foto: Sala de Imprensa/CBMG

Um jovem ciclista de 17 anos teve uma de suas pernas amputada após ser atingido por um caminhão na MG-424, em Confins, região metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu por volta das 16h na saída 14B em direção a Pedro Leopoldo, próximo ao Aeroporto Internacional, e ainda não há informações detalhadas sobre como ocorreu.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para prestar socorro e constatou que o paciente estava em estado grave e apresentava hemorragia intensa. Para atender à gravidade do caso, os bombeiros do Batalhão de Operações Aéreas realizaram o atendimento no local do acidente.

Após estabilizá-lo, o jovem foi transportado de helicóptero Arcanjo até o Hospital João XXIII.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) compareceu ao local do acidente para realizar a perícia e coletar evidências que ajudarão na investigação. A vítima, um jovem de 17 anos, foi encaminhada para receber atendimento médico em um hospital na capital.

Conforme registrado pela Polícia Militar, o caminhão envolvido no acidente não possuía a documentação de licenciamento em dia e o motorista apresentava sinais de embriaguez. O homem de 29 anos foi detido e levado para prestar depoimento na Central Plantão Digital, onde teve sua prisão ratificada por lesão corporal culposa. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: G1.