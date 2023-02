Barraca do beijo: Mineira ‘lucra’ com fantasia inusitada no Carnaval de BH

Uma mineira de 22 anos viralizou nas redes sociais após compartilhar uma fantasita inusitada que ela criou para o Carnaval de BH. Raphaela Oliveira se vestiu de “Barraca do Beijo” e cobrou R$ 1 pelo selinho e R$ 5 pelo beijo de língua.

E o “empreendendorismo carnavalesco” deu certo: ela conseguiu dezenas de pretendentes e faturou cerca de R$ 400 na folia belo-horizontina. Um vídeo com registros da experiência da mineira já soma mais de 240 mil visualizações no TikTok, com milhares de comentários e curtidas (assista mais abaixo).

“O dia que eu monetizei o beijo”, escreveu a mineira na legenda da publicação. No início do vídeo, ela diz, bem-humorada: “Hoje, minha fantasia é: como tirar dinheiro de otário”. O conteúdo também foi compartilhado por uma usuária no Twitter e a postagem já soma seis milhões de visualizações.

Nas redes sociais, a “fantasia de barraca do beijo” dividiu opiniões. Alguns usuários apoiaram a ideia de Raphaela e acharam a iniciativa engraçada. Em contrapartida, outros internautas criticaram a atitude da jovem e apontaram doenças que ela poderia contrair após beijar tantas pessoas diferentes.

Além de dinheiro, a foliã aceitava pagamentos via Pix. No vídeo que viralizou, a mineira também mostra um breve registro das múltiplas transações recebidas em sua conta no banco.

Em dado momento, até foi formada uma fila de homens que queriam beijá-la, pagando por isso. Alguns amigos de Raphaela aparecem rindo, comemorando o feito da amiga.

