Municípios vizinhos a Sete Lagoas recebem Kit Feira de projeto ligado à reparação da Vale por Brumadinho; veja lista

A fim de reparar economicamente produtores locais afetados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, 86 kits contendo mais de 8 mil equipamentos e itens foram entregues às prefeituras de 23 municípios. Cada Kit Feira consiste de 10 barracas, 20 jalecos, 60 caixas plásticas, 02 balanças eletrônicas e 02 carrinhos de carga, e o número de kits distribuídos para cada cidade foi determinado pelas respectivas prefeituras.

Foto: Seplag/Divulgação

O objetivo do projeto é aproximar os produtores rurais do consumidor final, por meio da estruturação de feiras livres e do fomento à atividade agrícola comercial. Cada prefeitura é responsável pela distribuição dos equipamentos aos agricultores, feirantes ou associações, enquanto a Vale fornece cursos gratuitos de capacitação gerencial e operacional para os participantes. São oferecidas 50 vagas por município para as aulas, com carga horária de 16 horas, que já começaram e abordam noções básicas de administração do negócio, ambiente cooperativo, relacionamento com os clientes, conservação dos alimentos, entre outros temas.

Os municípios que receberam kits até agora são: Abaeté (um), Betim (nove), Caetanópolis (três), Curvelo (quatro), Esmeraldas (somente capacitação), Felixlândia (três), Florestal (sete), Fortuna de Minas (dois), Igarapé (cinco), Juatuba (três), Maravilhas (dois), Mário Campos (um), Mateus Leme (dez), Morada Nova de Minas (dois), Paineiras (um), Papagaios (três), Pará de Minas (dez), Paraopeba (seis), Pequi (duas), Pompéu (três), São Gonçalo do Abaeté (um), São Joaquim de Bicas (três), São José da Varginha (quatro) e Três Marias (um).

O projeto "Doação de Kits Feira, Estruturação de Feiras Livres nos Municípios e Orientação Técnica e Gerencial aos Produtores Rurais" foi criado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa) como parte do Termo de Reparação após o rompimento da barragem da Vale. O valor total do projeto é de R$ 3.925.752,80.

As inscrições para os cursos são feitas pelas prefeituras, que informam à Vale o número de participantes até um limite de 50 pessoas. Produtores interessados em participar de cursos em municípios onde o projeto ainda não foi realizado devem entrar em contato com a prefeitura correspondente.

Da Redação, Vinícius Oliveira.

Fonte: Agência Minas