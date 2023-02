Ex-namorado de Monique é solto após pagar fiança de um salário mínimo

No último sábado (25), Luiz Gustavo foi preso por fraude processual. A advogada da família da vítima informou que irá recorrer da decisão.

Foto: Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira (27), a Justiça concedeu liberdade provisória ao engenheiro Luiz Gustavo Lopes Silva, de 27 anos, e fixou uma multa no valor de um salário mínimo. Ele é considerado o principal suspeito de ter matado sua ex-namorada, Monique Ferreira da Costa, de 21 anos, ter embrulhado seu corpo em plástico bolha e abandonado-o na BR-040.

Segundo a Polícia Civil, Luiz Gustavo foi preso no último sábado (25) por fraude processual. Ele foi detido no apartamento de Monique, localizado no bairro Industrial em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. No momento da prisão, ele provavelmente estava se preparando para se livrar de provas e fugir para São Paulo.

Audiência de custódia cancelada

Luiz Gustavo foi detido em flagrante e levado para o Ceresp Gameleira. No entanto, a audiência de custódia que estava prevista para ocorrer no Fórum de Contagem na tarde de hoje foi cancelada. Ele foi solto mediante o pagamento de uma fiança estabelecida em um salário mínimo, no valor de R$ 1.320,00.

“Luiz está respondendo por fraude processual, entretanto, foi comprovado que ele estaria no apartamento porque ele é o locatário e estaria devolvendo as chaves do imóvel ao proprietário. Nada do que Luiz foi acusado tem validade, tanto que a fiança, que estava fixada em 100 salários mínimos, foi reduzida para um", disse o advogado do suspeito Thiago Vieira Barbosa.

Da redação com O Tempo.

Veja matérias relacionadas:

Caso Monique: namorado suspeito pela morte da mulher é preso após arrombar seu apartamento

Jovem desaparece em Contagem e corpo é encontrado estrangulado, 'embalado' e deixado na BR-040

Corpo de jovem desaparecida após enviar mensagem enigmática para a mãe é encontrado; família confirma morte