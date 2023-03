Prudente de Morais celebra 60 anos de fundação nesta quarta-feira

Completando 60 anos de história e tradição este ano, Prudente de Morais foi fundada em 1º de março de 1963 e recebeu o nome em homenagem ao primeiro presidente civil do Brasil, que nasceu na região. A cidade é conhecida por seus belos prédios históricos, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e o Solar do Barão de Aracati, e por seus atrativos naturais, como o Parque Ecológico do Rio Paraopeba.

Foto: José Geraldo Mendes

Com uma história rica que remonta ao período colonial brasileiro, quando as terras pertenciam aos bandeirantes, a região foi se desenvolvendo e crescendo até se tornar um município autônomo, com uma economia baseada na indústria de ferro gusa, de cal e na criação de gado.

Hoje, a cidade é conhecida por suas abrigos e grutas calcáreas com valiosas pinturas rupestres, cadastradas pela IEPHA-MG, e por sua rica flora e fauna típicas do cerrado, com densidade e verde perenes.

Além disso, o município possui diversas atrações turísticas, como a Lagoa do Cercado, a Serra da Cauaia, o Alto do Jatobá, o Alto das Pitas, o Ribeirão Jequitibá, a Lagoa Bonita e a Lagoa de Fora. Também conta com uma ampla rede de igrejas católicas, incluindo a Matriz de Santo Antônio, e outros templos religiosos, como os adeptos do espiritismo e do protestantismo.

A população, que atualmente é de cerca de 15 mil habitantes, comemora com orgulho mais um aniversário desta bela cidade.

