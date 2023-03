Proprietários de veículos em Minas Gerais: primeira parcela do IPVA deve ser paga até o fim do mês

IPVA 2023 em Minas Gerais tem primeira parcela vencendo em março, com escalas de pagamento de acordo com o número da placa. Prazo para pagamento à vista com desconto de 3% também termina este mês.

Imagem: Divulgação

O programa "Bom Pagador" mantém um desconto adicional de 3% para aqueles que pagaram o IPVA em dia nos últimos anos. Para consultar os valores, utilize o número do Renavam do seu veículo e clique aqui. As segunda e terceira parcelas vencem em abril e maio. O Estado de Minas Gerais adiou a cobrança do imposto pelo segundo ano consecutivo, a fim de aliviar as contas do contribuinte no início do ano.

Além do IPVA, proprietários de veículos precisam pagar a Taxa de Licenciamento Anual, no valor de R$33,66, que vence no dia 31 deste mês. O boleto pode ser emitido junto com a guia do IPVA. Para emitir somente a taxa de licenciamento, clique aqui. A taxa é obrigatória para veículos automotores, reboque e semirreboque. Débitos de anos anteriores podem ser consultados neste link.

O pagamento do IPVA pode ser realizado nos guichês de caixa ou terminais de autoatendimento dos bancos credenciados, mediante a apresentação do número do Renavam. Outra opção é gerar a guia de arrecadação e efetuar o pagamento por meio do aplicativo dos bancos, como se fosse um boleto comum. A Taxa de Licenciamento Anual também pode ser quitada utilizando esses mesmos meios de pagamento.

Para emitir o documento do veículo, é necessário pagar todas as multas de trânsito e quitar débitos anteriores de IPVA, Taxa de Licenciamento Anual e DPVAT, que neste ano não será cobrado devido a um excedente de recursos no fundo do seguro.

Da redação

Fonte: O Tempo.