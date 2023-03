Secretário de Saúde alerta sobre possível aumento de casos de COVID em MG nos próximos dias

Os casos de Covid-19 vão aumentar em Minas nos próximos dias, garante o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. No entanto, o gestor afirmou que a alta não tem relação direta com as aglomerações durante o Carnaval. Segundo ele, o crescimento das notificações já era esperado por conta do período sazonal, que pode ter até três vírus respiratórios com maior circulação em março.

Foto: Reprodução/Internet

"Vai acontecer um aumento muito mais pela sazonalidade. Estamos no momento de algumas doenças respiratórias. Isso vai acontecer, o Carnaval vai estar precedendo esse momento, muitas pessoas vão falar que foi pelo Carnaval, mas o que eu garanto que isso (alta de casos) vai acontecer como todo ano acontece", afirmou, nesta quarta-feira (1), durante entrevista coletiva

De acordo com o chefe da Secretaria de Estado de Saúde (SES), apesar do Carnaval 2023 ter marcado a primeira grande aglomeração desde o início da pandemia da Covid-19, em 2022, não é possível atribuir o aumento dos casos à folia. Ele justifica que, tradicionalmente, a época do ano já é marcada por um aumento das doenças respiratórias

"Por isso a importância da gente vacinar nesse momento com a circulação do vírus sincicial, que pega crianças até 2 anos com bronquiolite, a própria gripe influenza e a Covid. Não podemos culpar o Carnaval, nossa vida está normalizada, eventos grandes já estão acontecendo e esse período é o de acontecer esse aumento gradativo e deve começar agora. Março é um mês de sazonalidade", explicou.

Diante disso, Baccheretti garante que a pasta montou uma força-tarefa para monitorar as contaminações previstas para março.

"Importante que estamos nos preparando. Aumentamos o repasse para as UPAs em quatro vezes; O (hospital) João Paulo II já tem uma escala como nunca teve antes, já aguardando as crianças de todo o Estado, o que vai acontecer; Estamos preparados para abrir 10 leitos de UTI pediátrico no hospital João XXIII. Estamos preparados para esse momento que vai chegar, mas não podemos colocar a culpa no Carnaval e temos que celebrar a vacina".

Na manhã desta quarta, o secretário participou de evento para a entrega de recertificação internacional concedida pela American Association of Blood Banks e Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (AABB/ABHH) ao Hemocentro de Belo Horizonte.

Com Hoje em Dia