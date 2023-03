Homem é preso após espancar e arrastar mulher ao dar carona para viagem em MG

Um homem, de 31 anos, foi preso suspeito de espancar a companheira durante uma viagem em um aplicativo de carona, em Brumadinho, na região Central de Minas Gerais. A vítima, de 32 anos, chegou a desmaiar durante a corrida e foi arrastada pelo suspeito. O caso ocorreu por volta das 4h da madrugada desta quinta-feira (2).

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida para a UPA da cidade com diversos ferimentos pelo corpo. A mulher permanece na unidade de saúde sob observação da equipe médica. Ela foi socorrida consciente pelos policiais militares.

A denúncia, segundo a polícia, foi feita pelo motorista de aplicativo. Ele aceitou a corrida no bairro Cabana, em Belo Horizonte, com destino a cidade de Brumadinho, onde o suspeito e a vítima foram localizados. De acordo com o motorista, durante a viagem o casal teve um desentendimento e eles começaram a trocar agressões.

No trajeto, na altura da cidade de Mário Campos, o motorista acionou o sistema de pânico da empresa, que notifica aos responsáveis quando o condutor está em situação de perigo. A esposa do motorista recebeu a notificação e acionou a polícia militar. Os militares fizeram o rastreamento do veículo e abordaram o motorista em frente a casa, colocada como destino final da viagem.

Os policiais tentaram abordar o suspeito e a vítima, que estavam na residência, mas, diante da presença de dois advogados, eles foram impedidos. Após um tempo, o casal se entregou. A mulher foi encaminhada para a UPA e o homem para a Delegacia. Segundo a PM, o suspeito possui envolvimento com outros crimes.

Com O Tempo