Homem é preso suspeito de tentar matar irmão por disputa de herança na grande BH

Um homem suspeito de tentar matar o irmão foi preso na noite de terça-feira (28), no bairro Jardim Vera Cruz, em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Por volta das 18h, a Polícia Militar recebeu a informação de que dois homens estavam brigando e agredindo um ao outro. Um deles estava armado com uma faca.

Ao chegar no local, os militares encontraram populares ao redor da vítima, de 57 anos, caída no chão. O suspeito, de 42 anos, tinha fugido. O homem agredido estava consciente e foi socorrido para a Policlínica da cidade. O médico informou aos policiais que a vítima apresentava cortes no rosto, tórax e região do fêmur, provavelmente causados por uma faca de aproximadamente 20 centímetros.

De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa da vítima contou aos policiais que os dois brigavam há algum tempo por conta de uma disputa de herança.

Em 18 de maio de 2020, a vítima havia registrado boletim de ocorrência de lesão corporal contra o irmão que, durante uma discussão por conta de um lote da família o agrediu com um facão, provocando ferimento e sangramento no braço.

A polícia realizou rastreamento na região com helicóptero e cães farejadores. O suspeito foi preso. Ele estava com escoriações mas dispensou atendimento médico.

Com g1