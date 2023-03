Empresa se pronuncia sobre caso inusitado em BH: cliente é surpreendida ao receber tijolo em vez de sanduíche solicitado

A técnica em segurança do trabalho Liliane Bicalho recebeu um presente nada agradável após esquecer sua marmita e pedir um lanche em Belo Horizonte: um tijolo em vez do sanduíche. Após entrar em contato com a loja, que negou responsabilidade pelo erro, Liliane suspeita que o entregador tenha substituído seu lanche e relata que seu dinheiro foi devolvido pelo iFood, aplicativo de delivery, após o perfil do entregador desaparecer.

Foto: Liliane Ribeiro / Divulgação

A empresa envolvida no incidente contatou o Setelagoas.com.br e emitiu uma declaração a respeito.

"A respeito da situação ocorrida com uma consumidora de Belo Horizonte envolvendo a entrega de um produto da marca por meio de um aplicativo parceiro e o recebimento de um tijolo ao invés do sanduíche pela mesma, a SUBWAY lamenta o ocorrido e informa que, após apuração interna e verificação de câmeras de segurança da loja, pode afirmar que o pedido saiu da forma correta do restaurante. A empresa reafirma seu comprometimento e respeito para com todos os seus consumidores e com o alto padrão de qualidade de todos os produtos oferecidos em suas lojas. Ainda, a SUBWAY informa que acionou o parceiro para que pudessem verificar o ocorrido e garantir que sejam evitadas situações como essa."

Da redação, Djhessica Monteiro.

