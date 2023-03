Grave acidente na BR-040 resulta em uma vítima fatal e 12 feridos, incluindo crianças, em Minas Gerais

Três veículos se envolveram em uma colisão que resultou no derramamento de óleo e interdição da pista.

Foto: CBMMG/Divulgação

Acidente grave na BR-040 em Barbacena, Minas Gerais, envolvendo três carros resultou em uma fatalidade e deixou 12 pessoas feridas, incluindo 5 crianças e 7 adultos. O impacto da colisão foi tão forte que várias vítimas ficaram presas nas ferragens e sofreram traumas múltiplos.

Várias equipes foram chamadas para ajudar no local do acidente, incluindo a equipe médica do SAMU, a ambulância da prefeitura de Alfredo Vasconcelos e a equipe da concessionária Via 040. A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal também foram mobilizadas para o resgate das vítimas.

O derramamento de óleo na pista piorou a situação do acidente, aumentando o risco de incêndios e derrapagens, o que forçou a interdição do trecho para evitar novos acidentes. A Via 040 assumiu a responsabilidade pelo local após atender às vítimas, realizando a remoção dos veículos e a limpeza da pista. As autoridades estão investigando as causas do acidente.

Da redação com Plox.