Um caminhão bi-trem carregado com cerca de 20 mil litros de óleo diesel tombou na BR-381, na altura do KM 331, em Nova Era, na região Central do Estado. Um homem morreu e outro ficou ferido. Uma mulher que estava grávida de sete meses está entre os feridos.

Foto: Reprodução Internet/Corpo de Bombeiros



Segundo o Corpo de Bombeiros, a grávida foi socorrida por populares que passavam pelo local no momento do acidente. Outras duas vítimas que ficaram presas às ferragens, foram desencarceradas pelos bombeiros. O helicóptero Arcanjo foi para o local para socorrer um homem o outro morreu no local.

Não há detalhes da dinâmica do acidente. Vídeos do local mostram que o caminhão ficou com as rodas para cima. O trânsito ficou completamente interditado na rodovia para socorro às vítimas.

Câmera flagra carreta carregada de óleo diesel tombando na BR-381 em Nova Era pic.twitter.com/bL0Tm1iudW — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) March 5, 2023

Da Redação com O Tempo