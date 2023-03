Acidente entre carreta e van de Matozinhos deixa feridos na BR-381

Oito pessoas ficaram gravemente feridas após acidente envolvendo duas carretas, uma com bois vivos e uma van de Matozinhos na BR-381, na altura da cidade de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, na manhã deste domingo (5).

Foto: Reprodução Internet

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das carretas tombou em cima da van. A corporação informou ainda, que, ao todo, 13 pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG), o acidente ocorreu na altura do quilômetro 315 por volta das 10h. Ninguém morreu. No local, a pista segue totalmente interditada e sem previsão de liberação.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista da van, que ficou preso às ferragens, foi conduzido pelo helicóptero Arcanjo para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII.

Da Redação com IT