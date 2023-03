Detran de Minas Gerais promove leilão on-line com mais de mil veículos; veja como participar

No site é possível encontrar as regras para participar do leilão, além de ter acesso às fotos dos veículos, dar lances iniciais e verificar as condições dos lotes.

Foto: Frederico Haikal

Entre os dias 6 e 20 de março, um leilão online com mais de 1,1 mil veículos conservados e sucatas será promovido pela Polícia Civil. Os veículos estão recolhidos em oito pátios credenciados ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), localizados em Belo Horizonte.

As regras para o leilão estão disponíveis no site, onde é possível ver fotos dos veículos, dar lances iniciais e verificar as condições dos lotes.

Para participar, é necessário realizar um cadastro no site do Sistema de Leilão de Veículos do Detran-MG. As propostas serão recebidas exclusivamente através da plataforma virtual.

No momento do cadastro, é importante prestar atenção às regras para efetivação do mesmo, e informar um endereço de e-mail válido para receber comunicações do órgão de trânsito referentes ao leilão.

Da redação com o G1.