Acidente na MG-050 resulta em uma vítima fatal e interdita rodovia em Mateus Leme

Um acidente ocorrido na MG-050, em Mateus Leme, região metropolitana de Belo Horizonte, resultou em uma vítima fatal e interditou a rodovia nesta segunda-feira.

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Na madrugada desta segunda-feira, dia 6, ocorreu um trágico acidente na rodovia MG-050, em Mateus Leme, região metropolitana de Belo Horizonte, que resultou na morte de uma pessoa.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu duas carretas. A primeira, carregada com paletes, apresentou problemas mecânicos e parou na pista. Momentos depois, a carreta dos Correios colidiu com a outra, resultando em um impacto tão forte que fez o caminhão tombar e uma parte da carga se espalhar pela via.

A corporação foi acionada para atender a ocorrência às 4h50 e o motorista da carreta dos Correios sofreu ferimentos graves nas duas pernas, sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Infelizmente, o acidente resultou em uma vítima fatal, que ficou presa debaixo dos paletes após a colisão. As autoridades ainda não conseguiram confirmar a identificação da vítima nem seu envolvimento no acidente, ou seja, se era o condutor da carreta com paletes, passageiro ou pedestre.

A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O acidente ocorreu no km 65 da MG-050, próximo ao bairro Vila Suzana, em Mateus Leme, na Grande BH. A rodovia ficou totalmente interditada, mas já foi liberada às 8h.

É importante ressaltar que a primeira carreta teve uma falha mecânica e acabou parando na pista, o que ocasionou o choque por trás da carreta dos Correios, que não conseguiu frear a tempo.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: O Tempo.