"Tá calor, tá calor": amigos transformam caminhão em piscina em BH

Um grupo de amigos decidiu transformar um caminhão em uma piscina na Vila Fátima, no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de BH, nesse domingo (5). O momento divertiu crianças e outros moradores da comunidade, um alívio para o calorão de mais de 30ºC.

Foto: Reprodução Internet

O DJ Marcelo Mattos, um dos idealizadores do projeto, conta como tudo começou. “Ontem foi a primeira vez que fizemos com um caminhão, mas já fazíamos com uma caminhonete há mais de 10 anos. Até que ela estragou”.

O DJ, que toca em bailes no Aglomerado, explica que faz parte de um grupo de amigos que moram na rua Nossa Senhora de Fátima.

Eles sempre se reúnem para festas, churrascos e outras confraternizações. Um dos participantes trabalha com o caminhão durante a semana e, no domingo, o automóvel fica parado.

No fim de semana de sol escaldante, eles colocaram uma lona de plástico no caminhão e encheram de água. “Demora cerca de um dia para encher tudo, mas vale a pena”, explica. Veja vídeo:

A caçamba de um caminhão serviu como piscina para moradores aliviarem o calorão em BH pic.twitter.com/1yT1eaxsUz — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) March 7, 2023

Alegria da criançada

Todo mundo é bem-vindo a se refrescar no caminhão-piscina, e Marcelo ficou muito feliz com a alegria da criançada.

“As crianças gostaram demais. Ontem foi satisfatório de ver a felicidade deles. Já eram mais de 20h quando as mães tiveram que ir buscar as crianças, porque elas não queriam ir embora e nem deixar tirar a água do caminhão”, conta.

E os amigos não querem parar por aí. Sem muitos atrativos para entreter as crianças, o grupo agora quer fazer uma “rua do lazer”.

“Estamos pensando ainda em como vai ser feito. Mas queremos colocar brinquedos infláveis e outras coisas para as crianças se divertirem. Vamos tentar levantar um dinheiro para que isso seja possível”, continua.

“Tenho 39 anos, sou nascido e criado no Aglomerado da Serra. O Estado sempre esteve em falta por aqui. Não temos projetos sociais para esportes, então a gente se reinventa a cada dia. Eles [as crianças] veem muita coisa errada por aqui. Então acho que o meio que encontramos para tirar o foco disso. Queremos que os pequenos sigam um bom caminho”, completa. No próximo dia 19 tem mais!

Da Redação com BHAZ