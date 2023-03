Zema regulamenta lei que fornece absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade

O governador Romeu Zema (Novo) assinou, na manhã desta quarta-feira (8), um decreto que regulamenta a lei que fornece absorventes a todas mulheres do estado em situação de vulnerabilidade. A lei foi publicada em setembro de 2021.

Foto: Reprodução/Internet

A cerimônia aconteceu na Escola Estadual Pedro II, na região hospitalar de Belo Horizonte. O acesso a absorventes higiênicos será promovido, prioritariamente, nas escolas públicas, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de acolhimento e nas unidades prisionais no Estado.

“Teremos absorventes gratuitos nas escolas estaduais, nas unidades socioeducativas e na rede de assistência social do estado. Esse projeto tem uma relevância enorme, vai dar dignidade para aquelas mulheres e adolescentes que têm dificuldade em adquirir esse material. Nós vamos distribuir em toda a rede escolar do estado, que vai poder passar usar parte dos recursos para fazer essa aquisição e disponibilizar esse material para as alunas que pedirem”, afirmou Zema.

Segundo o governo de Minas, o objetivo da ação é a defesa da saúde integral da mulher, a conscientização sobre o direito da mulher aos cuidados básicos relativos à menstruação, além da prevenção de doenças e ainda a diminuição da evasão escolar.

Em seu discurso, Zema parabenizou as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. “Quero dar os parabéns a todas as mulheres, nosso governo tem tido uma participação feminina muito acima dos governos anteriores, com vários cargos de liderança ocupados por mulheres. Não que isso seja algo proposital, mas somos um governo meritocrático e quando você coloca o mérito como quesito para seleção, as mulheres acabam crescendo”, finalizou.

