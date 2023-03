A remoção de rochas interditará temporariamente a Rodovia MG-040 nesta sexta-feira

A pista entre Mario Campos e Brumadinho funcionará no sistema de "pare e siga".

Foto: Divulgação/DER

A Rodovia MG-040, que liga Mário Campos a Brumadinho, será temporariamente interditada nesta sexta-feira (10/3) para a remoção de rochas que apresentam risco de deslizamento sobre a pista. A interdição acontecerá das 7h às 12h, entre os kms 47 e 48, devido às chuvas que agravaram a situação.

De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG), a pista será interrompida de forma intermitente, com a implementação do sistema "pare e siga" para minimizar o impacto no tráfego de veículos e garantir a segurança dos usuários.

A interrupção começará cerca de 300 metros antes do local do serviço. O DER-MG também alerta que o horário de liberação da via pode sofrer alterações, dependendo do andamento dos trabalhos. Equipes de fiscalização estarão presentes para orientar o trânsito no local.

Da redação

Fonte: Agência Minas Gerais