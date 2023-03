PC prende “justiceiro” que matou homens denunciados por abusos sexuais contra crianças e mulheres em MG

Dois assassinatos recentes mobilizam investigadores da cidade de Formiga, no Centro-Oeste mineiro, e apontam para a ação de um possível “justiceiro” do crime em uma caçada a pessoas suspeitas de envolvimento em abuso sexual infantil e um estupro. Primeiro, um comerciante acusado de abusar de uma criança de 11 anos foi morto a tiros na última terça-feira (7 de março). Um dia depois, nessa quarta-feira (8), foi encontrado o corpo do homem que é pai da criança abusada e que era apontado como suposto aliciador da menina.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Segundo o delegado regional de Formiga, Danilo César, a investigação aponta que os dois crimes foram cometidos pela mesma pessoa. "A motivação seria retaliação por possível envolvimento das vítimas com crimes sexuais". Além do abuso da criança, o comerciante é suspeito de também abusar, no passado, da namorada do principal suspeito do crime. A mulher também foi detida.

Um dos possíveis indícios de retaliação por um possível crime sexual é o fato de uma das vítimas ter sido encontrada com o próprio órgão genital na boca. O homem, de 42 anos, seria o pai de uma menina e já estaria sendo investigado pela Polícia Civil antes por supostamente levar a criança para ser estuprada pelo outro homem morto na terça-feira.

A PC não detalhou as investigações sobre os possíveis abusos sexuais. Durante coletiva nessa quarta-feira, a Polícia Civil informou que o fato de o pai "disponibilizar a própria filha, de 11 anos para abuso sexual ao homem morto na terça-feira" teria sido "também motivo para a execução".

O caso seguirá em investigação.

Com O Tempo