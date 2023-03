Alunos da rede pública podem concorrer a 2 mil vagas para bolsas integrais em MG; veja como

Os estudantes das escolas públicas podem concorrer a duas mil vagas de bolsas integrais em escolas da Rede Sesi em Minas Gerais. Podem se inscrever alunos do 1º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. As inscrições terminam no próximo domingo (12).

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

São vagas para 12 escolas em Belo Horizonte e Região Metropolitana e outras 22 no interior do Estado. Os candidatos para as vagas do 1º e 2º ano serão selecionados por meio de sorteio. Já aqueles que se inscreverem para as vagas do 3º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio terão que fazer uma prova de língua portuguesa e matemática.

As bolsas garantem isenção de matrícula e mensalidades, material didático e uniforme escolar. A prova e o sorteio serão realizados no dia 18 de março. As inscrições devem ser feitas neste link.

Com O Tempo